В «Ювентусе» нашли виновников неудачных результатов команды

«Ювентус» не собирается увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри, но планирует принять определённые меры.

Туринцы неуверенно стартовали как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, и домашнее поражение от «Бенфики» вынудило общественность ещё активнее обсуждать вероятную отставку Аллегри. Однако в «Ювентусе» уже сообщили, что рулевой своё место не потеряет – расторжение его контракта обойдётся клубу слишком дорого. При этом, как информирует Football-Italia, боссы «бьянконери» намерены расстаться с фитнес-персоналом, работающим в штабе Аллегри, поскольку одной из главных причин кризиса команды называются многочисленные травмы игроков.