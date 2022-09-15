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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» нашли виновников неудачных результатов команды

 
15 Сентября 2022 • 20:30 Комментировать (1)
Монца
...
Ювентус
1 4.50 X 3.65 2 1.80
18.09 16:00

«Ювентус» не собирается увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри, но планирует принять определённые меры.

Туринцы неуверенно стартовали как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, и домашнее поражение от «Бенфики» вынудило общественность ещё активнее обсуждать вероятную отставку Аллегри. Однако в «Ювентусе» уже сообщили, что рулевой своё место не потеряет – расторжение его контракта обойдётся клубу слишком дорого. При этом, как информирует Football-Italia, боссы «бьянконери» намерены расстаться с фитнес-персоналом, работающим в штабе Аллегри, поскольку одной из главных причин кризиса команды называются многочисленные травмы игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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NOBODY
15 Сентября 2022 в 20:45
виноват садовник, который плохо подстригал газон....
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