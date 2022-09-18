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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария был вынужден извиниться перед фанами «Ювентуса»

 
18 Сентября 2022 • 19:47 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Сенсационно завершился матч седьмого тура между абсолютным новичком Серии А «Монцей» и туринским «Ювентусом», скромный клуб сумел забить туринцам во втором тайме и продержался потом до конца игры. Во многом задачу «Монце» облегчило удаление Анхеля Ди Марии в конце первого тайма. Аргентинский игрок сорвался на сопернике, за что сразу же увидел красный свет.

- Я профессионал, но также я и человек, который может ошибиться. Моя реакция была неадекватной. Должен принести всем извинения, я подвел команду, оставил ее в меньшинстве в очень непростой момент чемпионата. Это моя вина, мне очень жаль, - цитирует игрока итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
окончен Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.25 3.50 3.20
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