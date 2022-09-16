Капелло призвал руководство «Ювентуса» не увольнять Аллегри

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло призвал руководство туринского клуба не увольнять своего нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Напомним, что в новом сезоне «старая синьора» под руководством итальянца выиграла всего два матча из восьми.

«Год назад, когда свои клубы возглавили Сарри, Моуринью, Спаллеттти и Аллегри, я сказал, что нам не следует судить их в первом сезоне. Теперь мы видим руку Сарри в «Лацио», «Наполи» лидирует в Серии А и своей группе Лиги чемпионов, Моуринью выиграл трофей и сейчас может побороться за чемпионство. Не хватает только Аллегри», – цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что на днях «Ювентус» проиграл свой второй матч в Лиге чемпионов, уступив дома лиссабонской «Бенфике». В первом туре «стааря синьора» проиграла «ПСЖ». В Серии А команда идёт на 8 месте.