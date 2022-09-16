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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло призвал руководство «Ювентуса» не увольнять Аллегри

 
16 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать (1)
Монца
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Ювентус
1 4.50 X 3.65 2 1.80
18.09 16:00

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло призвал руководство туринского клуба не увольнять своего нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Напомним, что в новом сезоне «старая синьора» под руководством итальянца выиграла всего два матча из восьми.

«Год назад, когда свои клубы возглавили Сарри, Моуринью, Спаллеттти и Аллегри, я сказал, что нам не следует судить их в первом сезоне. Теперь мы видим руку Сарри в «Лацио», «Наполи» лидирует в Серии А и своей группе Лиги чемпионов, Моуринью выиграл трофей и сейчас может побороться за чемпионство. Не хватает только Аллегри», – цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что на днях «Ювентус» проиграл свой второй матч в Лиге чемпионов, уступив дома лиссабонской «Бенфике». В первом туре «стааря синьора» проиграла «ПСЖ». В Серии А команда идёт на 8 месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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sagittarius
16 Сентября 2022 в 15:54
Капелло бы ещё призвал инвалида без рук отказаться от попытки заняться боксом. Не понимаю, какой смысл уговаривать человека не делать того, чего тот и так не собирался делать.
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