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Чемпионат Италии. Серия А

​Берлускони уволил тренера из «Монцы» официально

 
13 Сентября 2022 • 14:54 Комментировать
Монца
...
Ювентус
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18.09 16:00

«Монца» впервые в своей истории оказалась в Серии А. Путь в элитном дивизионе для команды начался неудачно. После шести туров «Монца» имеет только один балл в своём активе и занимает последнее место в турнирной таблице.

Накануне владелец клуба Сильвио Берлускони заявил, что ему придётся принимать более активное участие в жизни команды, и вот, похоже, босс сделал первый шаг. «Монца» объявила об увольнении главного тренера – Джованни Строппа покинул должность. Клуб поблагодарил специалиста за работу, в частности за исторический выход в Серию А.

Ближайший матч «Монца» проведёт 18 сентября против «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца Джованни Строппа
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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