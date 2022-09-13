«Монца» впервые в своей истории оказалась в Серии А. Путь в элитном дивизионе для команды начался неудачно. После шести туров «Монца» имеет только один балл в своём активе и занимает последнее место в турнирной таблице.

Накануне владелец клуба Сильвио Берлускони заявил, что ему придётся принимать более активное участие в жизни команды, и вот, похоже, босс сделал первый шаг. «Монца» объявила об увольнении главного тренера – Джованни Строппа покинул должность. Клуб поблагодарил специалиста за работу, в частности за исторический выход в Серию А.

Ближайший матч «Монца» проведёт 18 сентября против «Ювентуса».