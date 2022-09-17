Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария готов выйти в основе на матч с «Монцой»

 
17 Сентября 2022 • 12:20 Комментировать
Монца
...
Ювентус
1 4.40 X 3.65 2 1.80
18.09 16:00

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария готов выйти в основном составе туринцев на матч 7 тура Серии А против «Монцы». Об этом сообщает Juventus News 24.

Напомним, что ранее ди Мария получил травму в своём дебютном матче за «старую синьору» против «Фиорентины», где до этого отметился голом. Аргентинец вернулся в строй лишь в середине этой недели, выйдя на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов против своей бывшей «Бенфики».

Ди Мария перешёл в «Ювентус» лишь этим летом на правах свободного агента из «ПСЖ». «Старая синьора» сейчас находится на 8 месте в Серии А. В Лиге чемпионов команда Массимилиано Аллегри располагается на дне своей группы с двумя поражениями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  16:00 Болонья ... Эмполи 2.12 3.50 3.45
17.09  19:00 Специя ... Сампдория 2.70 3.20 2.75
17.09  21:45 Торино ... Сассуоло 1.80 3.75 4.40
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.90 3.80 1.88
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» уже сейчас изучает возможность выкупа Лукаку
12:33 · Англия. Премьер-лига
Папен: «Леау должен посмотреть на состав «Челси» и спросить себя: «Сколько матчей я проведу в основе?»
12:26 · Италия. Серия А
Папен: «Прямо сейчас Меньян – лучший голкипер в мире»
12:20 · Италия. Серия А
Ди Мария готов выйти в основе на матч с «Монцой»
11:40 · Италия. Серия А
Лосано готов помочь «Наполи» в матче с «Миланом»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Рабио не получил вызов в сборную Франции из-за травмы
11:26 · Италия. Серия А
Агент Мертенса: «Дрис до последнего надеялся остаться в «Наполи»
11:21 · Италия. Серия А
Агент Мертенса: «Ювентус» сделал интересное предложение, но сердце Дриса не позволило ему согласиться на переход»
10:36 · Италия. Серия А
Раньери отказался тренировать «Монцу»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть игрока «Челси» в «Роме»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Конте может возглавить свою бывшую команду
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет перехватить трансферную цель «ПСЖ» и «Реала»
08:32 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на игрока «Интера» с ценником 65 миллионов евро
16 Сентября
23:48 · Италия. Серия А
«Лечче» одержал первую победу в сезоне, одолев «Салернитану»
23:22 · Италия. Серия А
Новичок «Ромы» Камара назвал Моуринью одним из лучших тренеров в истории футбола
Все новости
Рекомендуем