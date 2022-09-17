Ди Мария готов выйти в основе на матч с «Монцой»

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария готов выйти в основном составе туринцев на матч 7 тура Серии А против «Монцы». Об этом сообщает Juventus News 24.

Напомним, что ранее ди Мария получил травму в своём дебютном матче за «старую синьору» против «Фиорентины», где до этого отметился голом. Аргентинец вернулся в строй лишь в середине этой недели, выйдя на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов против своей бывшей «Бенфики».

Ди Мария перешёл в «Ювентус» лишь этим летом на правах свободного агента из «ПСЖ». «Старая синьора» сейчас находится на 8 месте в Серии А. В Лиге чемпионов команда Массимилиано Аллегри располагается на дне своей группы с двумя поражениями.