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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри предлагает заменить дисквалификации тренеров на штрафы и взносы

 
13 Сентября 2022 • 16:09 Комментировать
Монца
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Ювентус
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18.09 16:00

В воскресенье вечером Массимилиано Аллегри получил красную карточку за возмущения после отменённого гола «Ювентуса», который мог принести команде победу над «Салернитаной» (2:2). Решение арбитра действительно было очень спорным – дискуссии в Италии ведутся до сих пор. Между тем, на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Бенфикой» Аллегри прокомментировал своё наказание.

«Я никогда не высказывался о судьях, потому что это не моё дело. Не знаю, буду ли я находиться на тренерской скамье в ближайшем матче чемпионата. Может, тренерам вместо дисквалификации нужно назначать штраф или благотворительный взнос. Я бы хотел быть около поля. На мой взгляд, над этим нужно подумать», - сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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