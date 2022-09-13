​Аллегри предлагает заменить дисквалификации тренеров на штрафы и взносы

В воскресенье вечером Массимилиано Аллегри получил красную карточку за возмущения после отменённого гола «Ювентуса», который мог принести команде победу над «Салернитаной» (2:2). Решение арбитра действительно было очень спорным – дискуссии в Италии ведутся до сих пор. Между тем, на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Бенфикой» Аллегри прокомментировал своё наказание.

«Я никогда не высказывался о судьях, потому что это не моё дело. Не знаю, буду ли я находиться на тренерской скамье в ближайшем матче чемпионата. Может, тренерам вместо дисквалификации нужно назначать штраф или благотворительный взнос. Я бы хотел быть около поля. На мой взгляд, над этим нужно подумать», - сказал Аллегри.