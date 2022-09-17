Конте может возглавить свою бывшую команду

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в следующем сезоне может вернуться в итальянскую Серию А. По информации от Calciomercato, туринский «Ювентус» всерьёз рассматривает возможность назначения Конте на замену Массимилиано Аллегри.

Источник сообщает, что у президента «Ювентуса» Андреа Аньелли сохранились хорошие отношения с Конте. У Антонио летом истекает контракт с «Тоттенхэмом», поэтому тренер задумывается о возвращении на «Альянц Стэдиум».

Напомним, Конте тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год. Итальянец начал гегемонию «старой синьоры» в Серии А, выиграв три чемпионских титула подряд.