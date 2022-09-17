Аллегри ответил на вопрос о проблемах «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о проблемах команды на старте нового сезона.

Аллегри сказал Goal о том, что команда допускает слишком много ошибок почти на всех участках поля, «Ювентус» уступает своим оппонентам в физике.

Клуб провел хорошую работу на трансферном рынке, но пока на поле нет игроков, ведь если у «Интера» или «Милана» забрать пятерых футболистов основного состава, то у них тоже будут проблемы, добавил наставник.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков после шести матчей. В следующем туре «старая синьора» встретится в гостях с «Монцей», игра пройдет 18 сентября в 16:00 по мск.