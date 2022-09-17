Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри ответил на вопрос о проблемах «Ювентуса»

 
17 Сентября 2022 • 14:37 Комментировать (1)
Монца
...
Ювентус
1 4.40 X 3.65 2 1.80
18.09 16:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о проблемах команды на старте нового сезона.

Аллегри сказал Goal о том, что команда допускает слишком много ошибок почти на всех участках поля, «Ювентус» уступает своим оппонентам в физике.

Клуб провел хорошую работу на трансферном рынке, но пока на поле нет игроков, ведь если у «Интера» или «Милана» забрать пятерых футболистов основного состава, то у них тоже будут проблемы, добавил наставник.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков после шести матчей. В следующем туре «старая синьора» встретится в гостях с «Монцей», игра пройдет 18 сентября в 16:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ЮвиК
17 Сентября 2022 в 15:22
Купили Костича, Влаховича, Ди Марию, Погба, Бремера, из них только 1 в лазарете, о каких 5 игроков основного состава речь, тем более в матче с салернитаной или сампдорией?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  16:00 Болонья ... Эмполи 2.25 3.50 3.25
17.09  19:00 Специя ... Сампдория 2.70 3.30 2.75
17.09  21:45 Торино ... Сассуоло 1.92 3.75 3.95
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.85 3.80 1.93
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
15:29 · Италия. Серия А
Аллегри: «Если ты побеждаешь – ты хороший парень, но если проигрываешь – наоборот»
14:56 · Италия. Серия А
Саудовская Аравия готовит огромную сумму на проведение Суперкубка Италии
14:37 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о проблемах «Ювентуса» 1
14:00 · Италия. Серия А
Сабатини: «Думаю, Дибала готов забить ещё 100 голов в Серии А с «Ромой»
13:46 · Италия. Серия А
Сабатини: «Рома проделала замечательную работу, подписав Дибалу»
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» уже сейчас изучает возможность выкупа Лукаку
12:33 · Англия. Премьер-лига
Папен: «Леау должен посмотреть на состав «Челси» и спросить себя: «Сколько матчей я проведу в основе?»
12:26 · Италия. Серия А
Папен: «Прямо сейчас Меньян – лучший голкипер в мире»
12:20 · Италия. Серия А
Ди Мария готов выйти в основе на матч с «Монцой»
11:40 · Италия. Серия А
Лосано готов помочь «Наполи» в матче с «Миланом»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Рабио не получил вызов в сборную Франции из-за травмы
11:26 · Италия. Серия А
Агент Мертенса: «Дрис до последнего надеялся остаться в «Наполи»
11:21 · Италия. Серия А
Агент Мертенса: «Ювентус» сделал интересное предложение, но сердце Дриса не позволило ему согласиться на переход»
10:36 · Италия. Серия А
Раньери отказался тренировать «Монцу»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть игрока «Челси» в «Роме»
Все новости
Рекомендуем