Ассистент Аллегри: «Нам нужно заткнуться и усердно работать»

Марко Ландуччи, занимающий должность ассистента Массимилиано Аллегри, прокомментировал очередное поражение «Ювентуса».

Туринцы уступили «Монце» с минимальным счётом, играя в меньшинстве с 40-й минуты – красную карточку перед собой увидел Анхель ди Мария. Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри отбывает дисквалификацию, поэтому на вопросы журналистов ответил его ассистент.

«Красная карточка повлияла на игру, но нам нужно работать лучше. Анхель попался на провокацию соперника, получив, как мне сказали, заслуженную красную карточку.

Возможно, поражение от «Бенфики» слишком сильно ударило по моральному состоянию команды, но это не оправдание – нам нужно заткнуться и усердно работать», – сказал Ландуччи.