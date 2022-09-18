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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария получил красную карточку в матче «Ювентуса»

 
18 Сентября 2022 • 16:52 Комментировать (1)
Монца
0:0
Ювентус
1 4.50 X 3.70 2 1.80
2-й тайм

В воскресенье «Ювентус» проводит гостевой матч итальянской Серии А против «Монцы». Незадолго до завершения первого тайма туринцы остались в меньшинстве – красную карточку получил форвард Анхель ди Мария.

Ди Мария был удалён за отмашку – в борьбе с соперником аргентинец ударил Армандо Иццо локтем в область грудной клетки. Завязались споры, однако главный арбитр своего решения не изменил.

Следить за развитием событий в матче «Монца» - «Ювентус» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. После первого тайма на табло горят нули.

Отметим, что в предыдущих шести играх Серии А «Ювентус» потерял восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
18 Сентября 2022 в 17:06
Просто душнилово какое то а не игра , цирк в Юве продолжается, а Ди Мария просто на нервеках от всего этого , конечно дурь какую то совершил но такое поведение опытного игрока высокого уровня говорит о том какая обстановка в команде и как игроки воспринимают весь идиотизм происходящий в Юве. Думаю надо не Аллегри уберать а сразу с Аньелли начинать и найти не заглебнувщегося в моразме президента который будет смотреть на реальное будущее команды а не строить воздушные замки аля "Супер лига" . Если и будет супер лига то нынешему Юве путь в эту лигу закрыт потому что под критерий "Супер" вообще не подходит команда. Позор а не играю. Сегодня другая команда Бьянконери показала как должна играть команда.
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Идет 65 минута Фиорентина 1:0 Верона 1.82 3.85 4.30
Идет 66 минута Кремонезе 0:3 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 64 минута Монца 0:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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