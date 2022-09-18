​Ди Мария получил красную карточку в матче «Ювентуса»

В воскресенье «Ювентус» проводит гостевой матч итальянской Серии А против «Монцы». Незадолго до завершения первого тайма туринцы остались в меньшинстве – красную карточку получил форвард Анхель ди Мария.

Ди Мария был удалён за отмашку – в борьбе с соперником аргентинец ударил Армандо Иццо локтем в область грудной клетки. Завязались споры, однако главный арбитр своего решения не изменил.

Следить за развитием событий в матче «Монца» - «Ювентус» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. После первого тайма на табло горят нули.

Отметим, что в предыдущих шести играх Серии А «Ювентус» потерял восемь очков.