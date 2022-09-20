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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони: «Буду вмешиваться в игру «Монцы» и давать советы»

 
20 Сентября 2022 • 07:13 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Футбольный функционер Сильвио Берлускони, который является владельцем «Монцы», высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Клуб недавно сменил главного тренера из-за провального старта.

«Я намерен вмешиваться в игру команды и давать советы. Это я уже делал, когда работал в «Милане». Собираюсь разобраться со сложившейся ситуацией, ведь у меня есть определенные цели в футболе», - цитирует Сильвио издание Calciomercato.

В последнем поединке «Монца» одержала победу над туринским «Ювентусом» (1:0). После семи туров команда с четырьмя очками занимает 18-е место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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