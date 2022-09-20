Берлускони: «Буду вмешиваться в игру «Монцы» и давать советы»

Футбольный функционер Сильвио Берлускони, который является владельцем «Монцы», высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Клуб недавно сменил главного тренера из-за провального старта.

«Я намерен вмешиваться в игру команды и давать советы. Это я уже делал, когда работал в «Милане». Собираюсь разобраться со сложившейся ситуацией, ведь у меня есть определенные цели в футболе», - цитирует Сильвио издание Calciomercato.

В последнем поединке «Монца» одержала победу над туринским «Ювентусом» (1:0). После семи туров команда с четырьмя очками занимает 18-е место в таблице Серии А.