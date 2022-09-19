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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-тренер «Спартака» может заменить Аллегри в «Ювентусе»

 
19 Сентября 2022 • 09:24 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начал терять доверие со стороны руководства клуба. По сообщениям журналиста Антонелло Ангелини, «старая синьора» начала подыскивать ему замену.

По сведениям журналиста, одним из претендентов на место рулевого команды является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, который в настоящий момент пребывает в статусе безработного. Его последним клубом был «Бари».

В последнем матче «Ювентус» потерпел поражение от «Монцы» со счетом 0:1. После семи туров Серии А туринский гранд набрал десять баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда потерпела два поражения в группе.

«Ювентус» принял решение по Аллегри после провального старта в ЛЧ

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Массимо Каррера
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