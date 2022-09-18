Куадрадо: «Ювентус» переживал и более сложные этапы»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о кризисе своей команды.

В воскресенье «бьянконери» уступили «Монце» (0:1) в чемпионате Италии, продлив череду неудач – в последних пяти матчах с учётом Лиги чемпионов на счету команды Массимилиано Аллегри ни одной победы и три поражения.

Несмотря на очевидные трудности, 34-летний колумбиец находит повод для оптимизма: «Ювентус» проходил и через более неудачные отрезки. Мы выходили из трудных ситуаций более сильной командой», – заявил Куадрадо.

С десятью очками после семи туров «Ювентус» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А.