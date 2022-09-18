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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо: «Ювентус» переживал и более сложные этапы»

 
18 Сентября 2022 • 23:20 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о кризисе своей команды.

В воскресенье «бьянконери» уступили «Монце» (0:1) в чемпионате Италии, продлив череду неудач – в последних пяти матчах с учётом Лиги чемпионов на счету команды Массимилиано Аллегри ни одной победы и три поражения.

Несмотря на очевидные трудности, 34-летний колумбиец находит повод для оптимизма: «Ювентус» проходил и через более неудачные отрезки. Мы выходили из трудных ситуаций более сильной командой», – заявил Куадрадо.

С десятью очками после семи туров «Ювентус» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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окончен Кремонезе 0:4 Лацио 0.00 0.00 0.00
окончен Монца 1:0 Ювентус 1.03 16.00 100.00
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
окончен Милан 1:2 Наполи 2.15 3.40 3.45
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