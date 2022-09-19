«Ювентус» по-прежнему не собирается увольнять Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет уволен, несмотря на очередное поражение.

В воскресенье «старая синьора» получила болезненный удар от новичка-дебютанта Серии А – «Монцы». Встреча завершилась неожиданным поражением туринцев с минимальным счётом.

Коллектив Аллегри выиграл всего два из семи матчей в чемпионате, а в Лиге чемпионов проиграл обе встречи группового этапа, но руководство всё ещё не планирует расставаться с наставником, сообщает Sky Sport. В клубе верят, что тренеру удастся переломить ситуацию. Сам Аллегри также не собирается уходить в отставку, несмотря на требования многочисленных болельщиков.