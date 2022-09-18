«Ювентус» умудрился проиграть главному аутсайдеру Серии А

Провально стартовавшая в Серии А «Монца» насолила «Ювентусу». Новички набрали всего одно очко к этому матчу и сегодня переиграли гранда. «Старую синьору» на 40-й минуте подвел Анхель ди Мария, получивший красную карточку за отмашку. Моментов было немного, «Монца» все же чаще шла вперед и забила единственный гол. После флангового прострела Кристиан Гюткьяр удачно сыграл на опережение у ближней штанги и принес «Монце» первую победу, а также, возможно, отправил в отставку Массимилиано Аллегри.
Протокол игры
|(1:0) Гюткьяр Кристиан74'
Ди Грегорио Микеле•Марлон55' (Кальдирола Лука (55') •Мари Пабло•Иццо Армандо•Чиурриа Патрик• 89'Аугусто Карлос85' (Биринделли Самуэле (85') •Ровелла Николо•Сенси Стефано54' (Барберис Андреа (54') •Пессина Маттео•Мота Дани55' (Гюткьяр Кристиан (55') •Капрари Джанлука69' (Колпани Андреа (69')
Перин Маттиа•Де Шильо Маттиа86' (Фаджоли Николо (86') •Гатти Федерико•Бремер Глейсон• 22'Данило Луис•Маккенни Уэстон•Паредес Леандро•Миретти Фабио86' (Соуле Матиас (86') •Костич Филип78' (Кин Мойзе (78') •Ди Мария Анхель• 40'Влахович Душан
18 сентября. Стадион "U-Power Stadium".
Видео
удивительно, что сразу красную, иногда за грубые или потенциально-опасные нарушения и то красную не дают, а здесь...хз, перебор мне кажется....
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