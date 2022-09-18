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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» умудрился проиграть главному аутсайдеру Серии А

 
18 Сентября 2022 • 18:01 Комментировать (10)
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Провально стартовавшая в Серии А «Монца» насолила «Ювентусу». Новички набрали всего одно очко к этому матчу и сегодня переиграли гранда. «Старую синьору» на 40-й минуте подвел Анхель ди Мария, получивший красную карточку за отмашку. Моментов было немного, «Монца» все же чаще шла вперед и забила единственный гол. После флангового прострела Кристиан Гюткьяр удачно сыграл на опережение у ближней штанги и принес «Монце» первую победу, а также, возможно, отправил в отставку Массимилиано Аллегри.

Протокол игры  
Монца1:0Ювентус
(1:0) Гюткьяр Кристиан74'  
Ди Грегорио МикелеМарлон 55' (Кальдирола Лука ( 55') Мари ПаблоИццо АрмандоЧиурриа Патрик  89'Аугусто Карлос 85' (Биринделли Самуэле ( 85') Ровелла НиколоСенси Стефано 54' (Барберис Андреа ( 54') Пессина МаттеоМота Дани 55' (Гюткьяр Кристиан ( 55') Капрари Джанлука 69' (Колпани Андреа ( 69')
Запасные: Соррентино АлессандроМолина СальватореБондо ВарренРаноккья ФилиппоМачин ХосеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоМарроне ЛукаКарбони Андреа
Перин МаттиаДе Шильо Маттиа 86' (Фаджоли Николо ( 86') Гатти ФедерикоБремер Глейсон  22'Данило ЛуисМаккенни УэстонПаредес ЛеандроМиретти Фабио 86' (Соуле Матиас ( 86') Костич Филип 78' (Кин Мойзе ( 78') Ди Мария Анхель  40'Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЩесны ВойцехБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоEnzo BarrenecheaБарбьери Томмазо
18 сентября. Стадион "U-Power Stadium".

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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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Misha_diablo_football
18 Сентября 2022 в 18:59
Аньели удивляет почему держит Аллегри до сих пор, нужны перемены в срочном порядке если не перестроиться сейчас (и ещё усилится в зимнее ТО) то им не светит попадание в топ-4 по окончанию сезона...
Alex1972
18 Сентября 2022 в 18:21
Берлускони : Сегодня надо заказать девочек...💃.. А-ха-ха-ха.
NOBODY
18 Сентября 2022 в 18:18
ну это конечно жопа для Юве, но Ди Марию умело спровоцировали - держал его в наглую за рукав игрок-соперник, конечно это не оправдывает отмашку, но уж после такое картинное падение, будто ему Тайсон апперкот прописал....
удивительно, что сразу красную, иногда за грубые или потенциально-опасные нарушения и то красную не дают, а здесь...хз, перебор мне кажется....
Nashterator
18 Сентября 2022 в 18:14
Вижу 2 претендента на Скудетто: Наполи и Милан
Ale10JUFC
18 Сентября 2022 в 18:12
И даже сейчас Аллегри скажет что он не причём и он не волнуется по поводу увольнения. Нынешний Ювентус напоминает сериал из серии Каламбур "Крутое Пике" в котором несколько сотен серий авиалайнер терпит крушение в крутом пике а главный пилот (он же Аллегри) весело хохочет и держится за штурвал пытаясь вырулить, просто один в один.
sagittarius
18 Сентября 2022 в 18:15
А сейчас Аллегри как раз и скажет, что не при делах и его с командой даже не было.
Bettega
18 Сентября 2022 в 18:10
когда уже Аллегри уберут или в голову вобьют ему,что так играть нельзя?! хотя игроки тоже молодцы
3Tituli
18 Сентября 2022 в 18:08
Походу в этом сезоне Интер с Ювентусом будет не догнать. ...Не догнать по эпичности обсера... Что ж будет когда эти два топ-клуба встретятся? Забивали автоголов на время? Кто больше наберёт красных карточек за матч?
Bettega
18 Сентября 2022 в 18:15
кто раньше вылетит из вышки. раз так играют
sagittarius
18 Сентября 2022 в 18:03
Браво, очередное дно пробито. Уровень игры, демонстрируемый бьянконери даже нельзя назвать гoвнищeм, гoвнищe будет возмущаться таким сравнением. И по делу.
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
окончен Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
Идет 24 минута Рома 0:0 Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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