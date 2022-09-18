«Ювентус» умудрился проиграть главному аутсайдеру Серии А

Провально стартовавшая в Серии А «Монца» насолила «Ювентусу». Новички набрали всего одно очко к этому матчу и сегодня переиграли гранда. «Старую синьору» на 40-й минуте подвел Анхель ди Мария, получивший красную карточку за отмашку. Моментов было немного, «Монца» все же чаще шла вперед и забила единственный гол. После флангового прострела Кристиан Гюткьяр удачно сыграл на опережение у ближней штанги и принес «Монце» первую победу, а также, возможно, отправил в отставку Массимилиано Аллегри.

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