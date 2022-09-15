​Щесны возобновил тренировки

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что в четверг голкипер Войцех Щесны принимал участие в тренировочном занятии команды.

Войцех Щесны травмировался в последний день лета, когда «Ювентус» проводил домашний матч Серии А против «Специи». С тех пор поляк восстанавливался от травмы лодыжки. Голкипер пропустил сразу четыре игры – две в чемпионате, две в Лиге чемпионов. Любопытно, что ни в одной из них «старая синьора» не побеждала. Обе игры Серии А завершились вничью, а обе игры Лиги чемпионов были проиграны.

В ближайшее воскресенье, 18 сентября, «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Монцы».