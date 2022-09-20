Отставка Аллегри обойдётся очень дорого «Ювентусу»

Туринскому «Ювентусу» придется выплатить серьезную компенсацию главному тренеру Массимилиано Аллегри в случае досрочного разрыва сотрудничества. Об этом стало известно журналистам Calcio e Finanza.

По информации издания, увольнение 55-летнего наставника обойдется владельцам «старой синьоры» в 36 миллионов евро. Действующий трудовой договор Массимилиано с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В последнем матче туринский гранд потерпел сенсационное поражение от «Монцы» со счетом 0:1.

По итогам семи туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.