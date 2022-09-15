Дзаньоло прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус» или «Тоттенхэм»

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом в «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус». Напомним, что контракт итальянца с «джаллоросси» истекает в конце следующего сезона. Команда Жозе Моуринью работает над продлением соглашения.

«Для меня это было совершенно обычное лето. Всегда кажется, что я нахожусь в шаге от ухода из «Ромы», но в итоге я всегда остаюсь. Этот клуб дал мне всё. Новый контракт? У нас всё ещё есть полтора года, чтобы его обсудить», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Дзаньоло забил победный гол в финале Лиги конференций с «Фейеноордом». Этот трофей стал первым для «Ромы» с 2008 года.