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Дзаньоло прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус» или «Тоттенхэм»

 
15 Сентября 2022 • 09:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лестер
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17.09 19:30

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом в «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус». Напомним, что контракт итальянца с «джаллоросси» истекает в конце следующего сезона. Команда Жозе Моуринью работает над продлением соглашения.

«Для меня это было совершенно обычное лето. Всегда кажется, что я нахожусь в шаге от ухода из «Ромы», но в итоге я всегда остаюсь. Этот клуб дал мне всё. Новый контракт? У нас всё ещё есть полтора года, чтобы его обсудить», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Дзаньоло забил победный гол в финале Лиги конференций с «Фейеноордом». Этот трофей стал первым для «Ромы» с 2008 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Ювентус Николо Дзаньоло
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