Аллегри: «Меня забавляют слухи об увольнении»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его забавляют слухи об увольнении. Напомним, что после 6 туров Серии А «старая синьора» идёт на восьмом месте в турнирной таблице. Что касается Лиги чемпионов, «бьянконери» располагаются на дне своей группы без единого очка.

«Я пропустил все слухи вроде: «Аллегри близок к увольнению». Одна неудачная игра, и в прессе: «Работа Аллегри в опасности». Меня это забавляет. Я уверен в нашем совместном будущем с «Ювентусом», поэтому сказал игрокам: «Не портите мне международный перерыв, мне нужно немного отдохнуть», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса» летом 2021 года.