Рабио не получил вызов в сборную Франции из-за травмы

Стала известна причина, по которой полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио не был вызван в сборную Франции. По информации от Football Italia, хавбек страдает от травмы, которую получил в расположении «старой синьоры».

Вместо Рабио главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в команду полузащитника «Астон Виллы» Бубакара Камара, который летом перебрался в команду Стивена Джеррарда свободным агентом из «Марселя».

Напомним, что Рабио летом мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но трансфер не состоялся из-за больших требований футболиста по зарплате. Сам Адриен является воспитанником «ПСЖ».