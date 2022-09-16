Капелло уверен, что отсутствие Погба повлияло на провальный старт «Ювентуса»

Бывший наставник «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что отсутствие новичка Поля Погба сильно ударило по результатам «старой синьоры» на старте сезона.

«Погба был одним из краеугольных камней Аллегри. Его отсутствие заметно повлияло на результаты. То же самое касается ди Марии, который получил травму в дебютном матче», – цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» выиграл всего два матча из шести на старте сезона в итальянской Серии А. Что касается Лиги чемпионов, подопечные Массимилиано Аллегри проиграли оба матча на групповом этапе.

Ранее Капелло призвал руководство «Ювентуса» дать время Аллегри и не увольнять его с должности главного тренера.