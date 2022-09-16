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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло уверен, что отсутствие Погба повлияло на провальный старт «Ювентуса»

 
16 Сентября 2022 • 15:27 Комментировать (1)
Монца
...
Ювентус
1 4.50 X 3.65 2 1.80
18.09 16:00

Бывший наставник «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что отсутствие новичка Поля Погба сильно ударило по результатам «старой синьоры» на старте сезона.

«Погба был одним из краеугольных камней Аллегри. Его отсутствие заметно повлияло на результаты. То же самое касается ди Марии, который получил травму в дебютном матче», – цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» выиграл всего два матча из шести на старте сезона в итальянской Серии А. Что касается Лиги чемпионов, подопечные Массимилиано Аллегри проиграли оба матча на групповом этапе.

Ранее Капелло призвал руководство «Ювентуса» дать время Аллегри и не увольнять его с должности главного тренера.

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Комментарии (1)
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ЮвиК
16 Сентября 2022 в 16:47
Ах вот в чем причина, все прощаем Аллегри!
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