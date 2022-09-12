​Берлускони – о неудачах «Монцы»: «Думаю, мне придётся принимать более активное участие»

В шести прошедших турах чемпионата Италии «Монца» набрала всего лишь один зачётный балл. Как следствие, команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. Владелец клуба Сильвио Берлускони дал комментарий по поводу положения команды.

«Футболисты, которые у нас есть, достаточно хороши для Серии А. Думаю, что мне придётся принимать более активное участие, как было раньше», - сказал Берлускони, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ближайший матч чемпионата Италии «Монца» проведёт в воскресенье, 18 сентября. Команда будет принимать «Ювентус».