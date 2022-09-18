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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Ювентусе» высказались о возможности увольнения Аллегри

 
18 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать (2)
Монца
0:0
Ювентус
1 4.50 X 3.70 2 1.80
2-й тайм

Маурицио Арривабене, занимающий должность генерального директора «Ювентуса», высказался на тему возможного увольнения Массимилиано Аллегри на фоне неудовлетворительного старта команды в сезоне.

«Менять тренера сейчас было бы абсолютным безумием. На проблемы нужно смотреть на все 360 градусов. Мы прошли через трудные годы, причём не только в футбольном смысле. У Аллегри не просто контракт – у него программа развития на четыре года. У меня тоже есть программа. И если нужно искать виновного, то это буду я. Генеральный директор находится на вершине компании.

Нам нужны смирение, ясность и решительность. У нас есть проблемы, но поиск виновного ничего не решит. Нужно работать и смотреть вперёд», - сказал Арривабене в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Маурицио Арривабене
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Комментарии (2)
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Evgen 86
18 Сентября 2022 в 16:51
В принципе очень логичные слова. Но к сожалению в современном футболе результатов ждут с первых матчей...
Ale10JUFC
18 Сентября 2022 в 16:58
Программу развития на 4 года нужно было строить с таким тренером как Сарри на худой конец Пирло, но строить долгосрочный проект с тренером который не умеет работать с молодежью и предпочитает иметь в составе пенсов и предпенсов это и есть настоящее безумие. если Аллегри останется и на следующий сезон да ещё и не попадет в ЛЧ в следующем сезоне тогда я погляжу какие игроки захотят переходить в Юве а ещё и такие игроки как Влахович, Бремер , Миретти и т д захотят уйти в команду где есть игра и будущее.
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Идет 66 минута Кремонезе 0:3 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 64 минута Монца 0:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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