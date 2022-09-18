​В «Ювентусе» высказались о возможности увольнения Аллегри

Маурицио Арривабене, занимающий должность генерального директора «Ювентуса», высказался на тему возможного увольнения Массимилиано Аллегри на фоне неудовлетворительного старта команды в сезоне.

«Менять тренера сейчас было бы абсолютным безумием. На проблемы нужно смотреть на все 360 градусов. Мы прошли через трудные годы, причём не только в футбольном смысле. У Аллегри не просто контракт – у него программа развития на четыре года. У меня тоже есть программа. И если нужно искать виновного, то это буду я. Генеральный директор находится на вершине компании.

Нам нужны смирение, ясность и решительность. У нас есть проблемы, но поиск виновного ничего не решит. Нужно работать и смотреть вперёд», - сказал Арривабене в эфире DAZN.