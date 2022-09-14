«Монца» выбирает нового тренера, пока что клубом руководит Палладино

«Монца» стала вторым клубом Серии А после «Болоньи», которая решилась на смену тренера, Джованни Строппа был уволен после того, как команда, претендовавшая поначалу на место в десятке лучших, оказалась с одним очком после семи матчей. Пока что клубом руководит его помощник Раффаэле Палладино, но Сильвио Берлускони и Адриано Галллиани, патроны клуба, уже выбирают нового наставника.

Основных кандидатов двое - это бывший игрок «Милана» Роберто Донадони, прекрасно известный парочке Берлускони и Галлиани, а также знаменитый Клаудио Раньери, который обессмертил свое имя чемпионским титулом «Лестера» в 2016 году, но больше нигде особо не преуспел, в том числе и в родной Италии.