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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: «Игроки «Ювентуса» запутаны»

 
15 Сентября 2022 • 14:35 Комментировать
Монца
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Ювентус
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18.09 16:00

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио раскритиковал игру «старой синьоры» в матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Напомним, что команда Массимилиано Аллегри уступила португальскому клубу у себя дома со счётом 1:2.

«Игроки «Ювентуса» смотрятся запутанными, особенно без мяча. Игроки как будто устали. Особенно это касается Данило и Маккенни. Мы только в начале сезона, вы не увидите другие команды такими уставшими», – цитирует Маркизио Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» проиграл оба своих матча в Лиге чемпионов. Свои следующие игры в турнире «старая синьора» проведёт с «Маккаби» Хайфа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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