Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци верит в чемпионство Карреры в «Ювентусе»

 
20 Сентября 2022 • 10:28 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Бывший помощник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци верит в успех Массимо Карреры в туринском «Ювентусе».

Отметим, что в последние дни активизировались слухи о возможном назначении чемпиона России в составе «красно-белых» из-за недовольства руководства «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

«Если Каррера возглавит «Ювентус», он сделает их чемпионами. Так было и в «Спартаке». Думаю, ему по силам выиграть скудетто вместе с туринцами» – перспективно оценил шансы соотечественника Камоцци в интервью Sport24.

Напомним, что после «Спартака» карьера у Массимо не задалась. Его местами работы были афинский АЕК и «Бари». В «Ювентусе» Каррера провел 114 матчей в рамках чемпионата в качестве игрока, а также был помощником главного тренера с 2009 по 2014 год.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимо Каррера Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
10:47 · Италия. Серия А
Лукаку вернулся к тренировкам на поле
10:37 · Италия. Серия А
Аллегри покидал матч с «Монцей» в сопровождении полиции
10:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Дюмфрис летом не уехал в АПЛ
10:28 · Италия. Серия А
Камоцци верит в чемпионство Карреры в «Ювентусе»
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет следующим летом обменять Лукаку на Кейна
10:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола рассказал о желании игрока вернуться в ЦСКА
10:18 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла Карсдорпа из-за операции на колене
09:51 · Италия. Серия А
Маркизио призвал «Ювентус» уволить Аллегри
09:49 · Италия. Серия А
Индзаги дали месяц, чтобы избежать увольнения из «Интера»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев скептически относится к новости о Каррере в «Ювентусе»
09:28 · Германия. Бундеслига
Госенс удивлён кризисом «Баварии» в Бундеслиге
09:25 · Италия. Серия А
Рианчо поддержал назначение Карреры в «Ювентус»
09:10 · Италия. Серия А
Хаджи: «Для «Спартака» будет престижно, если Каррера возглавит «Ювентус»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ювентуса»
08:08 · Италия. Серия А
Стало известно, возглавит ли Тухель «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем