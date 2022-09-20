Камоцци верит в чемпионство Карреры в «Ювентусе»

Бывший помощник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци верит в успех Массимо Карреры в туринском «Ювентусе».

Отметим, что в последние дни активизировались слухи о возможном назначении чемпиона России в составе «красно-белых» из-за недовольства руководства «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

«Если Каррера возглавит «Ювентус», он сделает их чемпионами. Так было и в «Спартаке». Думаю, ему по силам выиграть скудетто вместе с туринцами» – перспективно оценил шансы соотечественника Камоцци в интервью Sport24.

Напомним, что после «Спартака» карьера у Массимо не задалась. Его местами работы были афинский АЕК и «Бари». В «Ювентусе» Каррера провел 114 матчей в рамках чемпионата в качестве игрока, а также был помощником главного тренера с 2009 по 2014 год.

