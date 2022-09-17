Раньери отказался тренировать «Монцу»

«Монца», вышедшая по итогам прошлого сезона в Серию А, подыскивает нового главного тренера после отставки Джованни Строппы. Специалист был уволен из-за неудачного старта в сезоне-2022/2023 чемпионата Италии.

Как стало известно Monza-News, руководство клуба обратилось за помощью к 70-летнему специалисту Клаудио Раньери, однако опытный наставник отказался от предложения возглавить аутсайдера Серии А. Пока и. о. главного тренера команды будет Раффаэле Палладино, ранее работавший с молодежным составом.

После шести туров «Монца» с одним очком замыкает таблицу чемпионата Италии. Ближайший матч команда сыграет с туринским «Ювентусом» 18 сентября.