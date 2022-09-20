Кассано призывает «Ювентус» срочно менять тренера

Туринский «Ювентус» очень неудачно стартовал в нынешнем сезоне, это касается и внутреннего чемпионата, и Лиги чемпионов. Серия неудач плодит вопрос по отношению к Массимилиано Аллегри, и Антонио Кассано, бывший футболист целого ряда ведущих итальянских клубов, считает, что команде следует поскорее избавляться от Аллегри:

- «Ювентус» испытывает большие проблемы. Даже с учетом всех проблем не могу себе представить, как можно не выиграть у «Монцы». Это подчеркивает степень проблем клуба. Я думаю, что «Ювентусу» надо избавляться от Аллегри, иначе начнется агония, - цитирует слова Кассано ITASportPress.