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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано призывает «Ювентус» срочно менять тренера

 
20 Сентября 2022 • 21:48 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» очень неудачно стартовал в нынешнем сезоне, это касается и внутреннего чемпионата, и Лиги чемпионов. Серия неудач плодит вопрос по отношению к Массимилиано Аллегри, и Антонио Кассано, бывший футболист целого ряда ведущих итальянских клубов, считает, что команде следует поскорее избавляться от Аллегри:

- «Ювентус» испытывает большие проблемы. Даже с учетом всех проблем не могу себе представить, как можно не выиграть у «Монцы». Это подчеркивает степень проблем клуба. Я думаю, что «Ювентусу» надо избавляться от Аллегри, иначе начнется агония, - цитирует слова Кассано ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Кассано
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