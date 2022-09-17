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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Если ты побеждаешь – ты хороший парень, но если проигрываешь – наоборот»

 
17 Сентября 2022 • 15:29 Комментировать (1)
Монца
...
Ювентус
1 4.40 X 3.65 2 1.80
Через 23 ч. 9 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику прессы, которая подняла слухи о его возможном увольнении после поражения в Лиге чемпионов от лиссабонской «Бенфики».

«Я несу ответственность за эту ситуацию. Были ли у меня когда-либо доступны все игроки? Нет. У команды всё хорошо? В тех условиях, в которых мы находимся – да. Если ты выиграешь, ты хороший парень, но если проигрываешь, то наоборот», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что «Ювентус» сейчас идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» смогла выиграть всего два матча из 6 в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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sagittarius
17 Сентября 2022 в 16:31
Совершенно верно. Ты несёшь ответственность. Не все игроки у него были, скажите пожалуйста. А для побед над Салернитаной и Сампдорией это так уж было необходимо? Тех, что были было вполне достаточно, если бы они в футбол играли, а не в это нечто. Если ты выиграешь, ты хороший парень Макс, но ведь ты не выигрываешь - в восьми официальных играх только две победы. Не слишком много, не правда ли, чтобы в свою защиту можно было говорить нечто подобное.
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