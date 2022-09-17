Аллегри: «Если ты побеждаешь – ты хороший парень, но если проигрываешь – наоборот»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику прессы, которая подняла слухи о его возможном увольнении после поражения в Лиге чемпионов от лиссабонской «Бенфики».

«Я несу ответственность за эту ситуацию. Были ли у меня когда-либо доступны все игроки? Нет. У команды всё хорошо? В тех условиях, в которых мы находимся – да. Если ты выиграешь, ты хороший парень, но если проигрываешь, то наоборот», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что «Ювентус» сейчас идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» смогла выиграть всего два матча из 6 в чемпионате.