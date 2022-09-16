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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед: «Предпочитаем играть некрасиво, но побеждать»

 
16 Сентября 2022 • 03:40 Комментировать
Монца
...
Ювентус
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18.09 16:00

Бывший обладатель «Золотого мяча-2003» Павел Недвед сегодня входит в руководство туринского клуба, и он, вместе с тренерским штабом «Ювентуса», ищет пути выхода из кризиса. Недвед дал понять, что руководство клуба по-прежнему доверяет наставнику Массимилиано Аллегри, намекнув, что именно прививаемый им стиль подходит команде.

- У «Ювентуса» есть кредо - мы предпочитаем быть антипатичными, но побеждать. Я говорил это еще в то время, когда Аллегри руководил «Миланом».

С 2012 по 2020 год «Ювентус» выиграл девять чемпионатов Италии кряду, но в последние два года туринскую команду преследуют неудачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед
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МОНЦА ЮВЕНТУС
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