Недвед: «Предпочитаем играть некрасиво, но побеждать»

Бывший обладатель «Золотого мяча-2003» Павел Недвед сегодня входит в руководство туринского клуба, и он, вместе с тренерским штабом «Ювентуса», ищет пути выхода из кризиса. Недвед дал понять, что руководство клуба по-прежнему доверяет наставнику Массимилиано Аллегри, намекнув, что именно прививаемый им стиль подходит команде.

- У «Ювентуса» есть кредо - мы предпочитаем быть антипатичными, но побеждать. Я говорил это еще в то время, когда Аллегри руководил «Миланом».

С 2012 по 2020 год «Ювентус» выиграл девять чемпионатов Италии кряду, но в последние два года туринскую команду преследуют неудачи.