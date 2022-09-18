Поражение «Ювентуса» прокомментировал заместитель Аллегри

Сенсационно завершился матч седьмого тура между абсолютным новичком Серии А «Монцей» и туринским «Ювентусом», скромный клуб сумел забить туринцам во втором тайме и продержался потом до конца игры.

Во многом задачу «Монце» облегчило удаление Анхеля Ди Марии в конце первого тайма. Марко Ландуччи, сменщик Массимилиано Аллегри, прокомментировал это поражение.

- Удаление очень сильно повлияло на матч. К тому же, сказалась усталость. У «Монцы» было преимущество, Анхеля спровоцировали, у игроков соперника есть такие привычки. Сейчас вообще не время болтать. Нужно работать, - цитирует слова Ландуччи итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.