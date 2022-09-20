Берлускони прокомментировал триумф «Монцы»

После того, как «Монца» проиграла пять из шести первых матчей сезона Серии А, Сильвио Берлускони пообещал принять меры, Сказано - сделано, «Монца» осталась без главного тренера, и в следующем же матче обыграла «Ювентус». Берлускони прокомментировал успех своего клуба.

- Счастлив, что одержали первую победу. Я взялся за этот клуб по просьбе Адриано Галлиани, и эта команда 110 лет не играла в Серии А - а теперь играет, чем я очень горжусь, - цитирует слова Сильвио Берлускони ITASportPress.

В следующем, восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Монца» сразится в гостях с «Сампдорией».