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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони прокомментировал триумф «Монцы»

 
20 Сентября 2022 • 02:17 Комментировать
Монца
1:0
Ювентус
окончен

После того, как «Монца» проиграла пять из шести первых матчей сезона Серии А, Сильвио Берлускони пообещал принять меры, Сказано - сделано, «Монца» осталась без главного тренера, и в следующем же матче обыграла «Ювентус». Берлускони прокомментировал успех своего клуба.

- Счастлив, что одержали первую победу. Я взялся за этот клуб по просьбе Адриано Галлиани, и эта команда 110 лет не играла в Серии А - а теперь играет, чем я очень горжусь, - цитирует слова Сильвио Берлускони ITASportPress.

В следующем, восьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Монца» сразится в гостях с «Сампдорией».

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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