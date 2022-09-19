В итальянской прессе пишут, что возможным сменщиком Аллегри может стать Тухель

«Ювентус» неудачно начал сезон - в Лиге чемпионов впервые в истории клуба были проиграны сразу два стартовых матча, не особо хорошо идут и дела в чемпионате, где после семи туров «Ювентус» располагается лишь на восьмой строчке турнирной таблицы.

И потому в итальянской печати уже судачат на тему возможного сменщика Массимилиано Аллегри, тупиковость работы которого была заметна еще в прошлом сезоне, который команда закончила на четвертом месте.

Как пишет Repubblica, заменой для Аллегри может стать немецкий специалист Томас Тухель, который не так давно расстался с «Челси». Проблемой, правда, могут стать финансовые запросы специалиста, но конкретной информации по этому поводу пока что нет.