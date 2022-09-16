Де Дзерби не связывался с «Ювентусом», но интересен двум другим клубам

Рулевой Роберто де Дзерби пока не получал звонков от «Ювентуса».

«Бьянконери» не лучшим образом начали нынешний сезон, а недавнее домашнее поражение от «Бенфики» (1:2) в Лиге чемпионов усилило давление на Массимилиано Аллегри. Одним из вероятных кандидатов на пост нового наставника туринцев, по слухам, является Роберто де Дзерби, однако эта информация не получила подтверждения. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство «Ювентуса» не связывалось с бывшим тренером «Шахтёра» и «Сассуоло».

Роберто де Дзерби остаётся без работы после ухода из «Шахтёра» в июле. На 43-летнего специалиста претендует «Брайтон», недавно лишившийся Грэма Поттера. Также к итальянцу присматривается «Севилья».