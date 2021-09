Ребич забивает «Ювентусу» в трёх играх подряд

У «Милана» нашлась адекватная замена для Златана Ибрагимовича в атаке в лице хорвата Анте Ребича.

Как известно, «россонери» к поединку четвёртого тура Серии А подошли с существенными кадровыми потерями. Из-за проблем со здоровьем не были готовы два номинальных центрфорварда – Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Однако заменить их с лихвой сумел хорват Анте Ребич, принёсший миланцам ничью 1:1.

Как информирует OptaPaolo, для 27-летнего нападающего это уже третий подряд поединок против «бьянконери», в котором он отличается голом.

3 - Ante #Rebic is the first AC Milan player to found the back of the net against #Juventus in Serie A for three appearances in a row in the three points per win era (since 1994/95). Header.#JuveMilan