Игрок бельгийского «Брюгге» Шарль де Кетеларе привлек внимание скаутов «Милана».

Итальянцы уже долгое время следят за выступлениями 20-летнего полузащитника, а недавно решили предпринять попытку подписать одного из лидеров чемпиона Бельгии. Издание Calciomercato сообщает, что трансфер может быть осуществлен уже летом следующего года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость потенциального перехода в 16 миллионов евро. Несмотря на свой юный возраст, де Кетеларе уже считается ключевым футболистом в своей нынешней команде – в текущем сезоне он принял участие в девяти матчах, в которых записал себе в актив три гола и две результативных передачи.