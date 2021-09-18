Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 114 Комментарии
Серия А

«Милан» нашёл усиление в бельгийском чемпионате слухи

18 Сентября 2021 • 10:38 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.12 3.55 3.35
19.09 21:45

Игрок бельгийского «Брюгге» Шарль де Кетеларе привлек внимание скаутов «Милана».

Итальянцы уже долгое время следят за выступлениями 20-летнего полузащитника, а недавно решили предпринять попытку подписать одного из лидеров чемпиона Бельгии. Издание Calciomercato сообщает, что трансфер может быть осуществлен уже летом следующего года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость потенциального перехода в 16 миллионов евро. Несмотря на свой юный возраст, де Кетеларе уже считается ключевым футболистом в своей нынешней команде – в текущем сезоне он принял участие в девяти матчах, в которых записал себе в актив три гола и две результативных передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кателаре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  16:00 Дженоа ... Фиорентина 3.35 3.35 2.26
18.09  19:00 Интер Милан ... Болонья 1.36 5.6 7.8
18.09  21:45 Салернитана ... Аталанта 12 6.4 1.25
19.09  13:30 Эмполи ... Сампдория 2.75 3.55 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
12:45 · Италия. Серия А
Защитник «Ромы» Манчини раскрыл методики тренировок Моуринью
10:38 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл усиление в бельгийском чемпионате слухи
10:36 · Италия. Серия А
Кьяер близок к продлению контракта с «Миланом»
09:34 · Италия. Серия А
Куадрадо близок к новому контракту с «Ювентусом»
09:34 · Италия. Серия А
Итальянский журналист назвал слабые стороны Алексея Миранчука
09:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену де Лихту 1
09:18 · Италия. Серия А
Райола рассказал, когда Ибрагимович завершит карьеру
02:37 · Италия. Серия А
Салернитана - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:34 · Италия. Серия А
Интер - Болонья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:30 · Италия. Серия А
Дженоа - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:29 · Италия. Серия А
​«Ювентус» следит за форвардом «Реала» слухи
17 Сентября
23:41 · Италия. Серия А
«Торино» в концовке всё же вырвал победу над «Сассуоло»
22:46 · Италия. Серия А
Потенциальное подписание Погба не соответствует выбранному курсу «Ювентуса»
19:59 · Италия. Серия А
Райола: «Доннарумма не предавал «Милан» 1
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» по-прежнему интересуется Влаховичем
Все новости
Рекомендуем