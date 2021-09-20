«И они хотят выступать за «Ювентус?»: Аллегри не подбирал выражений после матча с «Миланом»

Вчера «Ювентус» на своем поле не сумел обыграть «Милан» (1:1), тем самым опустившись в зону вылета – у команды два набранных пункта после четырех сыгранных туров.

Скрыть свои эмоции после поединка не смог и главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Как свидетельствует местное издание Corriere della Sera, услышав финальный свисток наставник яростно воскликнул: «Ну как? И они хотят выступать за «Ювентус»?!». Согласно слухам, специалист также не постеснялся публично усомниться в профпригодности некоторых игроков во время разговора с подопечными в раздевалке.

Напомним, что «Ювентус» выдал свой худший старт сезона за последние 50 лет – в последний раз клуб так плохо начинал розыгрыш внутреннего чемпионата в 1961 году.