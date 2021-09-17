Райола: «Доннарумма не предавал «Милан»

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался по поводу ухода его подопечного из «Милана».

«Доннарумма никого не предавал. Он мог уйти ещё четыре года назад, но тогда он решил остаться. Это его выбор. Уверен, что Джанлуиджи станет основным вратарем «ПСЖ», - цитирует Райолу Calcio Mercato.

Напомним, что Доннарумма является воспитанником «Милана» и выступал за основную команду с 16-ти лет. В составе миланского клуба он сыграл 251 матч, в которых пропустил 266 голов. Этим летом он перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента.