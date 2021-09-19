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Серия А

«Ювентус» и «Милан» интересуются Влаховичем

19 Сентября 2021 • 19:22 Комментировать
Ювентус
...
Милан
2.00 3.65 3.60
Через 1 ч. 54 мин.

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в один из топ-клубов Серии А, передаёт Tuttosport. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Милан» и «Ювентус».

Сообщается, что трансфер Влаховича может обойтись итальянским клубам в 40 миллионов евро. Его контракт с флорентийцами рассчитан до 2023 года.

Напомним, что Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за почти два миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Серии А, в которых он забил три гола. Ранее сообщалось, что нападающий также входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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