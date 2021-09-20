Романьоли доволен составом «Милана»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал результат 1:1 в гостевом сражении с «Ювентусом» в четвёртом туре Серии А.

«Начало поединка в нашем исполнении было не лучшим. Однако команда правильным образом отреагировала на пропущенный мяч. Я всегда отдаю все силы борьбе. Решения по составу – компетенция тренера. Я же стараюсь максимально усложнить ему выбор.

У нас один из лучших составов за всё время, что я выступаю на «Сан-Сиро». Но мы не должны терять концентрацию, так как впереди ещё длинный путь», – заявил Алессио Романьоли в общении с DAZN.

После четырёх игр в Серии А у «Милана» 10 набранных очков.