Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Серия А

Романьоли доволен составом «Милана»

20 Сентября 2021 • 09:41 Комментировать (1)
Ювентус
1:1
Милан
окончен

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал результат 1:1 в гостевом сражении с «Ювентусом» в четвёртом туре Серии А.

«Начало поединка в нашем исполнении было не лучшим. Однако команда правильным образом отреагировала на пропущенный мяч. Я всегда отдаю все силы борьбе. Решения по составу – компетенция тренера. Я же стараюсь максимально усложнить ему выбор.

У нас один из лучших составов за всё время, что я выступаю на «Сан-Сиро». Но мы не должны терять концентрацию, так как впереди ещё длинный путь», – заявил Алессио Романьоли в общении с DAZN.

После четырёх игр в Серии А у «Милана» 10 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Серия А Алессио Романьоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
20 Сентября 2021 в 10:18
Нуу так себе состав ,посмотрим как Милан будет выступать в ЛЧ ,пока что не очень получается .) Удачи Милану !
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.09  21:45 Удинезе ... Наполи 4.6 3.8 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
09:41 · Италия. Серия А
Романьоли доволен составом «Милана» 1
09:07 · Италия. Серия А
Данило видит у «Ювентуса» проблемы с психологией
08:51 · Италия. Серия А
Ребич забивает «Ювентусу» в трёх играх подряд 2
08:22 · Италия. Серия А
Аллегри взял на себя ответственность за ничью с «Миланом»
00:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы ехали в Турин за победой» 3
00:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» повторил свой антирекорд 60-летней давности 5
19 Сентября
23:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» остался в зоне вылета, упустив победу над «Миланом» 15
22:45 · Италия. Серия А
Первое поражение Моуринью с «Ромой» - видео видео
22:22 · Италия. Серия А
Моуринью: «Мне нужно несколько часов, чтобы понять, что произошло» 3
21:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан» - 1:1 (закончен) 4
21:07 · Италия. Серия А
«Рома» и «Лацио» не смогли обыграть аутсайдеров 1
19:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» интересуются Влаховичем
18:59 · Россия. Премьер-лига
Скаут Серии А: «Вряд ли Миранчук вернется в Россию»
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» поборются за Рюдигера
18:01 · Италия. Серия А
«Специя» на 90-й минуте вырвала победу над «Венецией»
Все новости
Рекомендуем