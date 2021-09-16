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Серия А

Кьеза и Бернардески вернулись к тренировкам

16 Сентября 2021 • 14:37 Комментировать (1)
Ювентус
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Милан
2.10 3.50 3.45
19.09 21:45

Игроки «Ювентуса» Федерико Кьеза и Федерико Бернардески вернулись к тренировкам в общей группе, передаёт пресс-служба туринцев. Сообщается, что игроки смогут принять участие в ближайшем матче с «Миланом» в Серии А.

Кьеза и Бернардески пропустили последнюю игру «Ювентуса», в которой туринцы обыграли «Мальмё» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.

Напомним, что после трёх стартовых туров Серии А «Ювентус» находится на 16-м месте, имея в своём активе всего одно очко. В последнем туре команда Аллегри на выезде уступила «Наполи» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Beorn_n
16 Сентября 2021 в 14:59
Берни зачем, полежи еще с полгодика, отдохни, не напрягайсяя.
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