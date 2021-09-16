Кьеза и Бернардески вернулись к тренировкам

Игроки «Ювентуса» Федерико Кьеза и Федерико Бернардески вернулись к тренировкам в общей группе, передаёт пресс-служба туринцев. Сообщается, что игроки смогут принять участие в ближайшем матче с «Миланом» в Серии А.

Кьеза и Бернардески пропустили последнюю игру «Ювентуса», в которой туринцы обыграли «Мальмё» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.

Напомним, что после трёх стартовых туров Серии А «Ювентус» находится на 16-м месте, имея в своём активе всего одно очко. В последнем туре команда Аллегри на выезде уступила «Наполи» со счётом 1:2.