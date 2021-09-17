Маркизио: «Милан» сейчас сильнее «Ювентуса»

Бывший футболист сборной Италии Клаудио Маркизио сравнил выступления «Милана» и «Ювентуса» в этом сезоне, которым предстоит сразиться в рамках Серии А уже на этих выходных.

«Милан» сейчас сильнее «Ювентуса». Мальдини, Массара и Пиола проделали огромную работу, чтобы перестроить команду и вытащить ее из кризиса, в котором они пребывали последние несколько лет. Что касается туринцев, то у них сейчас непростые времена. Им просто необходимо время, чтобы снова выйти на победную тропу», - прокомментировал Маркизио в интервью Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» крайне неудачно начал новый розыгрыш чемпионата Италии, проиграв «Эмполи» и «Наполи».