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Шевченко назвал Ибрагимовича лидером «Милана»

14 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать (1)
Ювентус
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Милан
2.10 3.50 3.45
19.09 21:45

Андрей Шевченко поделился мнением о нападающих «Милана», куда его сватают в последнее время на должность главного тренера.

«Импонирует баланс между молодыми игроками и матёрыми футболистами. Прежде «россонери» не хватало символа. Случилось возвращение Ибры. Теперь у них есть также Жиру, и он многое отдаст в матчах за «Милан».

Мышление Ибрагимовича позволяет ему поддерживать высокий уровень конкурентоспособности. Он всё ещё желает решать исход игр. И пусть Златан не готов провести 60 матчей за сезон, но в тех, что он сыграет, он будет лидером. Он способен вести за собой партнёров», - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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Ro9ovadian
14 Сентября 2021 в 17:02
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