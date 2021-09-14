Шевченко назвал Ибрагимовича лидером «Милана»

Андрей Шевченко поделился мнением о нападающих «Милана», куда его сватают в последнее время на должность главного тренера.

«Импонирует баланс между молодыми игроками и матёрыми футболистами. Прежде «россонери» не хватало символа. Случилось возвращение Ибры. Теперь у них есть также Жиру, и он многое отдаст в матчах за «Милан».

Мышление Ибрагимовича позволяет ему поддерживать высокий уровень конкурентоспособности. Он всё ещё желает решать исход игр. И пусть Златан не готов провести 60 матчей за сезон, но в тех, что он сыграет, он будет лидером. Он способен вести за собой партнёров», - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.