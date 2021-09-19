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Премьер-лига

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» поборются за Рюдигера

19 Сентября 2021 • 18:37 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Челси
5.00 4.00 1.75
2-й тайм

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» намерены побороться за защитника «Челси» Антонио Рюдигера, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, все три клуба попытаются подписать немца бесплатно, так как его контракт с лондонцами истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что переговоры между Рюдигером и «Челси» по поводу нового контракта зашли в тупик. Заинтересованность в подписании игрока также выразили «Реал» и «ПСЖ».

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, результативными действиями он не отличался. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ювентус Бавария Антонио Рюдигер
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