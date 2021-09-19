«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» поборются за Рюдигера

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Бавария» намерены побороться за защитника «Челси» Антонио Рюдигера, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, все три клуба попытаются подписать немца бесплатно, так как его контракт с лондонцами истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что переговоры между Рюдигером и «Челси» по поводу нового контракта зашли в тупик. Заинтересованность в подписании игрока также выразили «Реал» и «ПСЖ».

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, результативными действиями он не отличался.