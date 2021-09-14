Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Премьер-лига

Джо Коул: «Лукаку может стать новым Дрогба»

14 Сентября 2021 • 14:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
4.25 3.85 1.80
19.09 18:30

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался по поводу новичка «синих» Ромелу Лукаку и сравнил его с другим легендарным форвардом лондонцев Дидье Дрогба.

«Безусловно, они очень похожи. Думаю, что Лукаку многое перенял у Дидье в плане поведения за пределами поля. Дрогба был лидером в раздевалке, и таким сейчас пытается стать Ромелу.

Дидье был прирожденным лидером и настоящим мужчиной. Его все любили. Многие говорят о Джоне Терри и Фрэнке Лэмпарде, но Дрогба был таким же лидером, как и они. Лукаку тоже может стать таковым. Ему предстоит ещё долгий путь, но у Ромелу есть все шансы для этого», - цитирует Коула Goal.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» этим летом за 115 миллионов евро. В стартовых трёх турах АПЛ он забил три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Джо Коул Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
17:50 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «В «МЮ» Лукаку не был так хорош, как сейчас»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о Роналду: «Величайший игрок всех времён»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» видит в Вернере альтернативу Коману
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Лапортом
15:58 · Англия. Премьер-лига
Parimatch усиливает присутствие в АПЛ. Компания стала партнером шести клубов лиги 1
14:56 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин вылетел на несколько недель
14:51 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Лукаку может стать новым Дрогба»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Уилшер признался, что испытывал психологические проблемы
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» установил ценник на Райса слухи
14:13 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум: «Я не чувствовал, что в «Ливерпуле» хотят меня сохранить»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит улучшенный контракт Маунту
12:57 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал одноклубникам, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед» 5
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Роналду вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед» 4
09:25 · Англия. Премьер-лига
Брат Погба высказался о будущем Поля в «Манчестер Юнайтед»
09:15 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп предсказал чемпиона АПЛ 3
Все новости
Рекомендуем