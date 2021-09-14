Джо Коул: «Лукаку может стать новым Дрогба»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался по поводу новичка «синих» Ромелу Лукаку и сравнил его с другим легендарным форвардом лондонцев Дидье Дрогба.

«Безусловно, они очень похожи. Думаю, что Лукаку многое перенял у Дидье в плане поведения за пределами поля. Дрогба был лидером в раздевалке, и таким сейчас пытается стать Ромелу.

Дидье был прирожденным лидером и настоящим мужчиной. Его все любили. Многие говорят о Джоне Терри и Фрэнке Лэмпарде, но Дрогба был таким же лидером, как и они. Лукаку тоже может стать таковым. Ему предстоит ещё долгий путь, но у Ромелу есть все шансы для этого», - цитирует Коула Goal.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» этим летом за 115 миллионов евро. В стартовых трёх турах АПЛ он забил три гола.