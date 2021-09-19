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Премьер-лига

Киоун: «Определённо бил бы Лукаку во время матча»

19 Сентября 2021 • 13:06 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
5.00 4.00 1.75
Через 2 ч. 25 мин.

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун предположил, как бы он играл против форварда «Челси» Ромелу Лукаку, окажись они одновременно на поле.

- Когда играешь против Лукаку, борьба за каждый мяч - это соревнование. Я бы не ждал момента, когда он приблизится ко мне. Я бы не бил Лукаку слишком часто, но определенно бил бы…. Я бы приблизился к нему и сказал, что он мусор, мыльный пузырь, но, несмотря на это, сегодня он не получит того пространства, на которое он рассчитывает, - приводит слова Киоуна AS.

Напомним, что прошлым летом Ромелу Лукаку вернулся в Премьер-лигу, сменив «Интер» на «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Ромелу Лукаку Мартин Киоун
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