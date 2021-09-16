Рис Джеймс сообщил, что его дом ограбили во время матча с «Зенитом»

Рис Джеймс у себя в «Инстаграме» поделился, что попал в неприятную ситуацию. Дело в том, что дом игрока «Челси» был ограблен в тот вечер, когда лондонцы встречались с «Зенитом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист сообщил, что грабители, которых он описал как «трусливые», украли сейф, в котором находились некоторые личные вещи, в частности медали за победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также награды за занятое второе место с национальной командой на чемпионате Европы.

Джеймс попросил у поклонников обратиться в местную полицию, если вдруг есть свидетели, которые смогут дать показания и помочь выявить личности преступников.