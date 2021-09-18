Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои всерьез задумывается над тем, чтобы сменить свое спортивное гражданство.

На днях футболист отказался отправляться в лагерь молодежной сборной Англии на матчи с однолетками с Румынии и Косово, аргументируя это тем, что он намерен начать выступления за национальную команду Ганы, передает Daily Mail.

Примечательно, что Хадсон-Одои уже выступал за «Трех Львов» на взрослом уровне, но по регламенту он может представлять другую страну, ведь он провел не больше трех поединков до своего 21-летия. Но, представителю «Челси» в таком случае надо будет подождать до ноября 2022 года, чтобы с момента его последнего матча за Англию прошло три года.