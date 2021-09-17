Мерсон: «Не буду удивлён, если Лукаку продолжит забивать в каждом матче»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об игре форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Я смотрел недавний поединок «Челси» в Лиге чемпионов. У Лукаку было не так много моментов, но он все равно смог поразить ворота «Зенита». Для меня не будет неожиданностью, если Ромелу продолжит забивать в каждой игре», - передает слова эксперта Sportskeeda.

Следующий матч «пенсионеры» проведут против «Тоттенхэма» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби состоится в воскресенье, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.