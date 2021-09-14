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Премьер-лига

Рис Джеймс не побоялся «проклятия Дрейка»

14 Сентября 2021 • 18:25 Комментировать (1)
Тоттенхэм
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Челси
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19.09 18:30

Футболист «Челси» Рис Джеймс опубликовал совместное фото с известным канадским рэп-исполнителем.

Правый защитник «аристократов» опубликовал у себя в инстраграм-профиле снимок с музыкантом, что вызвало опасения среди фанатов Джеймса.

 

 

В сети бытует мнение, что спортсмены, которые фотографируются вместе с Дрейком, становятся жертвами одноимённого «проклятия».

Напомним, что ранее Серхио Агуэро после встречи с рэпером дважды в течение месяца промахнулся с пенальти. Джейдон Санчо в составе дортмундской «Боруссии» познал горечь неудачи в сражении с «Баварией» (0:5). Подобная участь настигла и Лейвина Курзава, чей «ПСЖ» проиграл «Лиллю» со счётом 1:5. Страдали от невезения после встречи с Дрейком и представители других видов спорта – экс-боец MMA Конор Макгрегор, а также теннисистка Серена Уильямс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Сентября 2021 в 18:43
ай ты помнишь старину-билли который напимшись упал с колокольни разбившись так, шо его похоронили положив между двумя дверями.. а усё пачему.. да потому шта он посмотрел на молодой месяц через левое плячо.. (с) )))
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